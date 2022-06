Une Salle de Bains pour Chaque Signe du Zodiaque!!

Le Taureau est un signe de terre guidé par la planète Vénus. C'est l'un de deux signes du zodiaque le plus attaché à la vie familiale; sa maison est sa force et comme elle l’enchante, elle peut devenir un palais. C’est pour cela que les matériaux avec de qualité excellente et de durabilité, tels que le marbre, le cuir et la céramique sont essentiels pour ces personnes. Deux types de Taureau existent, l'un d'eux s'incline plus pour les décorations de style sophistiqué, alors que l'autre préfère le style rustique. Cependant les deux jouissent d'un goût pour la décoration, qui même la commodité et la praticité. Les couleurs prédominantes de ce signe sont les tons de terre, comme des marrons et le beige, mais aussi du vert, aigue-marine et bleu clair.