Style Scandinave: les Tendances 2016.!!

Si nous pensons aux entreprises de meubles scandinaves, évidemment le premier nom qui vient en tête est Ikea, le géant suédois qui domine le marché du mobilier et de la décoration. Mais cette multinationale et des centaines de petites entreprises suivent toutes les règles importées de la région originaire. Ce sont la protection de l'environnement et les politiques strictes de production de ses articles. Pour maintenir l'industrie forestière, le gouvernement applique des quotas très précis de coupe des arbres, et oblige à planter plus d'unités abattues dans des aires chaque fois plus grandes.

Ainsi les entreprises forestières s'assurent de disposer d'assez de stock pour les décennies suivantes.

De plus, un composant très utilisé dans ce type de meubles est le bois aggloméré, qui se produit en joignant des copeaux et des restes d'autres bois, comprimés et moulés à de hautes températures. C’est bien un exemple excellent de recyclage et de durabilité, en pensant à l’avenir.