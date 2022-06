7 Cuisines à Tomber Par Terre.!!

La première cuisine de cette liste nous propose de la couleur avec ce très joli plan de travail traditionnel et ses espaces de rangements. Dans une pièce lumineuse comme celle-ci, le bleu s’intègre très facilement. Le mur blanc est couvert d’une faïence qui imite la brique, et des étagères en bois ont été fixées au-dessus du plan de travail. Ces étagères toutes simples permettent de disposer couverts et objets décoratifs pour qu’ils soient à portée de main. En plus d’être très pratique, cette astuce rempli bien les murs sans encombrer la pièce ! Le trio de couleur bleu, blanc et marron est simple et très chaleureux : le bois se mêle très bien au bleu et au blanc. Cette cuisine traditionnelle inclut aussi un piano de cuisson de qualité à l’aspect vintage. Pour une cuisine bien équipée le long d’un mur, cette solution traditionnelle et fonctionnelle est parfaite !