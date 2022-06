La Maison Écolo de José Bové.!!

Cet article de notre rubrique homify 360° est aujourd'hui dédié à la visite d'une maison écologique mais pas n'importe laquelle ! Car, en effet, nous explorerons la propriété du leader paysan et altermondialiste José Bové qui a fait construire sa maison 100% écolo sur les hauteurs du village de Montredon du Larzac. Au-dessus des terres à brebis trône ce petit bijou architectural qui ne se compose que de matériaux naturels. Économe en énergie, cette maison a été réalisée sous la direction de l'architecte et écologiste convaincu Patrick Ballester et son entreprise de construction Nature et Habitat.

Découvrons la maison!