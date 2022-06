10 Maisons Cube Très Surprenantes

L'innovation des conceptions actuelles font référence à des modèles simplifiés qui ne manquent pas de style ni de créativité.

Un exemple de cette architecture est la forme cubique. Pour leur simplicité géométrique et les économies qu'elles proposent au niveau des matériaux et du temps de construction, les créations utilisant le principe de l'architecture modulaire semble le nouvel Eldorado.!! C'est en tout cas une très forte tendance chez les professionnels et les amateurs de design modulaire. Profitez d'une visite de plusieurs régions de la Colombie où ces dix maisons ayant des volumes cubiques originaux et modulables dans leur architecture.

Laissez-vous emporter par la beauté de la simplicité!