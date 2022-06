Magnifique Cuisine de 23 m² pour Un Tout Petit BUDGET.!!

Et voilà! Nous découvrons la splendide cuisine de style moderne et le vaste salon qui lui est accolé. La pièce semble encore plus grande qu'avant et c'est là, le génie des décorateurs. Les lignes épurées et droites de la cuisine apportent harmonie et rigueur, et la couleur rouge vient dynamiser l'ensemble en apportant du peps au quotidien.