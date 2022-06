Comment OPTIMISER mon Studio de 20 m².?

C'est pas parce que l'on se trouve dans une seule salle, qu'on ne peut pas avoir plusieurs espaces différents! Avec un peu d'imagination et du mobilier adéquat, l'on crée facilement une cuisine, une salle à manger et un petit salon dans la même pièce. GOSNI DESIGN nous présente un exemple qui montre qu'il est possible de créer une belle place design, si l'on arrive à bien faire les séparations dans le studio.