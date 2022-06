8 Cabines de Douche Vraiment RAVISSANTES.!!

La salle de bain est un des espaces les plus intimes de la maison. Avant de faire une intervention quelconque, il faut bien penser parce que quelle que soit la modification, il ne sera pas possible de la changer après. Comme en cuisine, il y a ici tuyauteries, sanitaires et carreaux à casser et changer de place! Si la salle de bain est petite, alors les décisions sont encore plus difficiles à prendre.

Avec cet article nous partons du fondement que dans une petite salle de bain il est préférable d’avoir une cabine de douche. Il n'en est pas toujours ainsi, mais presque. Pour vous faire voir comment installer votre cabine de douche, dans le cas d'une petite salle de bain, nous vous proposons 7 idées qui peuvent vous inspirer!