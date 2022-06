Jardin à l'Ombre: Comment Apporter de la LUMIÈRE.??

Lorsque la façon qu’a votre jardin de recevoir la lumière n’est pas suffisante, vous pouvez vous reposer sur un agencement parfait de votre jardin ou de votre terrasse, qui servira à faire illusion et à gommer ce détail pénible. Ici, par exemple, le mobilier du jardin a été choisi et disposé avec soin, et vous pouvez en faire autant pour chez vous. De plus, on a utilisé les néons en les faisant venir de dessous les fauteuils, ce qui est une technique de choix. Les néons modernes diffusent des lumières douces et colorées, et vous pouvez en exploiter un bon nombre.