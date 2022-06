Une Maison Familiale avec un Incroyable SECRET.!!

À l'étage, on trouve une chambre d'adolescent lumineuse et gaie. Comme il s'agit d'une chambre d'adolescent, le style est bien plus mature que dans la majorité des chambres d'enfants. Les meubles et l'étagère se fondent parfaitement au sein de ces murs peints en bleu clair. Cette pièce sert aussi de coin travail grâce à une chaise confortable et un bureau qui accueille un ordinateur et des livres. Il y a également beaucoup de rangements pour les livres, les cahiers et les classeurs, mais aussi les DVD et tous les autres objets qui peuplent le quotidien d'un adolescent. Normalement, cela devrait permettre de garder cette pièce bien rangée et dégagée pour plus de confort !

