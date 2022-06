Quelques astuces pour vous préparer à l'automne

La fin de l'été approche à grands pas et, avec le phénomène mondial de changements et de perturbations climatiques, il est normal que nous commencions déjà à penser à préparer nos maisons pour les mois les plus froids. L'automne est synonyme de la chute des feuilles, des soirées fraîches mais agréables et d'une palette de couleurs oranges brûlés et rouges. C'est aussi la saison préférée de plusieurs puisque les heures d'ensoleillement sont encore assez généreuses, pour des journées encore chaudes et des nuits plus fraîches, qui nous permettent de dormir en paix sous la chaleur de nos couettes.

Pour les mois d'été, les propriétaires et les décorateurs d'intérieur préfèrent utiliser une palette de couleurs claires pour les textiles et les éléments de mobiliers, question de créer une atmosphère fraîche, ouverte et aérée. Les tissus lourds et les couleurs sombres ne sont tout simplement pas adaptés au temps chaud. En plus, ils attirent et retiennent la chaleur et ils donnent une apparence fermée et sombre à vos espaces : ce ne sont certainement pas des sensations agréables lors d'un été chaud! Cependant, pour l'automne, vous pouvez doucement commencer à ajouter des tissus plus lourds, des couleurs plus riches et des textures plus contrastées. Les tons neutres sont les plus appropriés au cours de cette saison, et ils peuvent vous aider à faire la transition entre deux climats très différents. Aujourd'hui, nous allons vous fournir un peu d'inspiration et vous donner quelques astuces pour vous aider à préparer votre maison pour l'automne.