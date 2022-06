Choisir des tons neutres pour sa décoration, c’est l’assurance de ne pas prendre de risques en termes de design – pas de couleurs vives, de textures excentriques, d’imprimés dissonants, on reste dans la simplicité la plus totale. On aime particulièrement cette palette de couleurs car elle permet d’envisager facilement de nombreux changements pour le futur. Si vous avez tendance à vous lasser facilement, limiter votre palette vous permettra d’ajouter des petits détails amusants tous les mois puis d’en changer fréquemment.

On ne vous en dresse pas un portrait très attrayant, mais les tons neutres ne sont pas forcément ennuyeux ! On trouve des teintes merveilleuses inspirées de la nature, comme le bois ou la pierre. Bien sûr, on cherche en général des couleurs complémentaires : utilisez par exemple une couleur et changez son intensité. Attention à ne pas saturer la pièce d’une seule nuance mais aussi à ne pas rester trop sur les mêmes teintes ou la pièce aura l’air bien nue. Les mots clefs d’une déco réussie en utilisant ce style sont : l’équilibre, l’harmonie et l’unité. On vous présente aujourd’hui quelques idées magnifiques utilisant les tons neutres, pleines de personnalité et de sophistication.