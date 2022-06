Une Maison Familiale Totalement FOLLE.!!

Dans cette seconde salle de bain, on a le droit à un décor qui tranche complètement avec le reste de la maison. Délicat et doux, lumineux et luxueux, cet espace dégage une féminité et une sensualité sans égal. L'évier est composé d'un verre opaque avec un brillant métallique qui rappellent la textures des carreaux au murs, similaires mais moins brillants. On adore les fleurs roses, leurs vases brillants et le petit plateaux très shabby chic qui offre cette ambiance romantique et suave dans cette salle de bain.

