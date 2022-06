Une Maison Familiale Pleine de Charme.!!

Aujourd'hui, nous allons vous présenter une maison de 70 mètres carrés situé à Mesão Frio, dans la vallée du Douro, au Portugal. La maison dispose d'un séjour, d'une salle à manger, d'une cuisine, d'une chambre à coucher, d'une salle de bains et d'un petit porche à l'entrée. La maison est entourée de montagnes et de vignobles qui offrent des paysages spectaculaires. L'endroit est idéal pour les amoureux de la nature, pour se déconnecter de l'agitation de la grande ville ou tout simplement profiter d'un bon repas et, bien sûr, d'un bon de vin de Porto.

La maison est réalisée par le bureau SAMF Architectes dans le cadre d'un projet de rénovation et d'agrandissement de la zone, qui vise à accroître le tourisme et à renforcer les activités agricoles. A observer sont des caractéristiques de l'architecture traditionnelle portugaise et l'harmonie des couleurs, des matériaux et des finitions avec les bâtiments qui l'entourent. Tout cela sans négliger sa fonctionnalité et une touche moderne pour adapter la maison aux temps nouveaux. Ceci est le résultat que nous allons découvrir ensemble.