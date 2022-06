Salon design : idées de canapés

​ Sylvie Chataigné, décoratrice et fondatrice de la société Entre dunes et bosquets nous offre ici cette superbe création en bois flotté nommée canapé Azurescence et combinant originalité et confort pour le plus grand bonheur de ses propriétaires. Recouvert d'une cire écologique à base de lin, ce canapé n'a rien à envier au fauteuil du même nom présenté également par la création. Bois flotté et teintes bleu clair et beige, nous rappelant plages de sable fin et étendue d'eau à perte de vue, ce canapé nous transporte sur la côte en quelques secondes. Sylvie Chataigné nous fait ici partager son amour du bois flotté et mets à notre disposition du mobilier tout à fait original.