Idées de déco lumineuse pour votre salon

Abandonnons les intérieurs minimalistes pour un instant le temps de regarder un projet coloré et allumé, c'est le cas de le dire,qui ira à merveille sur une commode ou une étagère d'un appartement vif et jeune. Une production de Fabulous factory qui se spécialise dans la création de produits textiles pour la maison à l'aspect vintage et pimpant, ces lampes en tissu animeront votre maison, qu'elles soient allumées ou pas. En effet, les motifs graphiques et les couleurs vives sont les solutions de choix pour éclairer et dynamiser votre salon. Et comme ils sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de motifs, pourquoi ne pas opter pour un arrangement éclectique en organisant différents tissus pour un effet de collage des plus contemporains? Allez, laissez place à votre imagination et de bon goût!