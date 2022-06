Comment Rafraîchir mon Jardin?

Dans ce petit jardin tout en longueur, nous pouvons constater que tout a été mis en œuvre pour profiter le plus possible du printemps et de l’été. Tout le jardin n’a été conçu que pour resplendir lorsque tout bourgeonne ! Des plantes entourent un tout petit chemin au long duquel vous pouvez avancer sur des dalles disposées en fonction de la taille de vos pas. Ici, on peut voir de la lavande et des forsythias pousser dès que les premiers jours du mois d’avril se manifestent ! Faites de même et invitez toutes les abeilles à butiner dans votre jardin.