Décoration du salon : notre laboratoire d’idées

Les villes sont de plus en plus denses et compactes : on cherche donc chez soi souvent de grands espaces, loin de toute cette agitation. Pour avoir l’impression de disposer de plus de place et ouvrir ainsi votre champ d’horizon, l’absence de murs est la solution. Cela permet également de totalement réinterpréter les espaces usuels de vie (le coin cuisine, le coin salle à manger). Travailler l’espace de cette façon donne l’impression d’avoir un seul lieu de vie, plus grand, moins cloisonné.

Bien sûr, le design et la décoration de ce type d’espace doivent suivre. Difficile d’imaginer ici une atmosphère rustique ! On aura plutôt en tête des styles industriels, qui nous transporteront dans l’atmosphère loft de New York.