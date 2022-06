La salle de bains est considérée pour beaucoup comme le sanctuaire de la maison. C’est une pièce privée, une sorte d’oasis où l’on peut se ressourcer, se relaxer et oublier ses soucis de la journée. Mais malheureusement, les salles de bains sont en général assez petites, car les constructeurs ont désormais tendance à privilégier la cuisine ou le salon en terme d’espace. Malgré cela, une salle de bains design reste pour bien d’entre nous un rêve : on se surprend à s’extasier en voyant des photos de ces espaces aménagés pour des célébrités et des stars. Aujourd’hui, on fait donc un arrêt sur images sur des salles de bains design créées par nos experts homify, une bonne façon de s’inspirer et de reproduire certains concepts et idées chez vous.