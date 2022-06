Des lampes pour éclairer nos salons

Une pièce bien décorée est une pièce bien éclairée. Que ce soit pour créer une ambiance ou pour complimenter la pièce maîtresse de votre salon, vous devrez penser à la lumière. Besoin de travailler toute la nuit ? Il vous faut une lumière discrète et continue. Un dîner aux chandelles ? Changement de stratégie, on choisira une ambiance tamisée et intime. Nous vous proposons aujourd’hui plusieurs idées pour éclairer votre salon : on examine différentes tailles, couleurs et formes de luminaires afin de trouver la solution la plus harmonieuse ou la plus design pour votre intérieur.