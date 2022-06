7 Appartements Citadins à Couper le Souffle.!!

Cet appartement parisien au plafond à poutres apparentes intègre un agencement très moderne et fonctionnel. Le blanc et les tons clairs, très présents dans tout l’intérieur, ont rendu la pièce plus claire et plus aérée. La pièce principale accueille donc deux espaces distincts, avec un espace salle à manger ouvert sur un coin salon simple et confortable. Au sol, un parquet clair a été posé, sur lequel on a installé des meubles très simples et modernes du côté salle à manger. Pour le salon, un beau canapé fait l’angle de la pièce. Les deux espaces sont bien séparés à l’aide d’une astuce très simple à mettre en œuvre dans n’importe quelle pièce ouverte : un grand tapis pour la partie salon ! Côté déco, la pièce se veut très minimaliste et intègre quelques éléments originaux comme ces 3 lampes au-dessus de la table de repas, et une œuvre d’art encadrée posée sur la console à droite. La pièce est presque entièrement blanche, avec pour seuls contrastes de couleur les coussins, la table, les lampes et le meuble de rangement. L’atmosphère est donc très calme, et le tapis rend le salon bien cosy et douillet. La pièce inclut une ouverture vers la chambre en plein milieu de la grande bibliothèque. Un intérieur impressionnant par sa simplicité !