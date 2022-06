Du Noir dans la Chambre? 7 Exemples pour Succomber.!!

Le grand avantage du noir, que ce soit dans la mode ou dans la décoration, c’est d’insuffler facilement une note d’élégance. Lorsque vous ne savez pas quoi porter pour une réception, vous choisissez souvent du noir, n’est-ce pas ? Alors pourquoi ne pas appliquer cette idée en décoration ? Contrairement à de nombreuses idées reçues sur le noir, cela n’assombrit pas la pièce, cela ne la rend pas triste non plus, cela permet bien au contraire de structurer l’espace et cela lui confère rapidement et aisément un côté un peu luxueux. C’est par exemple le cas de cette chambre à coucher toute simple qui n’a aucun aspect spectaculaire mais où la verrière noire d’aspect industriel ainsi que le plaid noir également apportent une note de sophistication. Rien d’ostentatoire, juste l’assurance d’un intérieur soigné et élégant. On adore cette idée !