Papiers peints excentriques

Attention les yeux, les images que nous vous présentons aujourd’hui pourront heurter la sensibilité des amoureux du minimalisme et du classique. Nous nous penchons sur des styles expérimentaux de papiers peints et étudions les créations de Room Service Design, des propositions pleines de peps et de couleurs. Ici, les motifs ont été pensés comme un kaléidoscope et ils ne laissent certainement pas indifférents : soit on adore, soit on déteste. Et si vous avez peur qu’en les adoptant, votre pièce semble vite surchargée, on vous conseille de n’appliquer du papier peint que sur un mur. Les papiers peints colorés et novateurs ne vous font pas peur ? Alors suivez le guide !