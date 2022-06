Une Maison Familiale Vraiment EXCEPTIONNELLE.!!

Cette autre salle de bain, qui est à l'étage supérieur, ne comporte quant à elle aucune touche de couleur mais offre un look épuré et des murs blancs immaculés. Pour que la pièce ne semble pas austère, le parquet apporte une note de chaleur et de douceur. Les deux lavabos ainsi que le grand meuble permettent d'offrir suffisamment d'espace et de rangements pour tous. Ainsi, la pièce est toujours rangée et dégagée.

