Une Maison Révolutionnaire Toute au Naturel.!!

Les murs blancs et gris font de ce petit intérieur un espace lumineux et spacieux. Ce qui est également important ici : les fenêtres grâce auxquelles la lumière naturelle illumine l’espace. Un aménagement simple et des équipements modernes sont parfaits pour une petite zone. Le plus important était l'arrangement global de commodité et d'espace!

Pour d’autres projets de ce type, lisez aussi cet article.