Dix exemples d'architecture moderne

Définir le concept et les formes de l'architecture moderne n'est pas une mince affaire! En effet, l'apparition de ce mouvement au début du XXe siècle a eu un peu l'effet d'une vague qui s'est répandue différemment dans chaque pays et sur chaque continent. Aussi, pour bien saisir toutes les nuances qui marquent cet univers du design contemporain, il faut bien comprendre les multiples influences qui ont dirigées ce mouvement ainsi que les différentes variations nationales et internationales. Nous prenons tout de même ce risque dans cet article où nous tenterons donc de vous présenter le mouvement moderne aux moyens de projets de nos experts homify qui reprennent les caractéristiques de ce dernier.

Le courant moderne occupe une bonne partie de l'histoire de l'architecture, mais il est difficile de discerner son point de départ. Néanmoins, il est généralement admis que le modernisme débute au passage entre le XIXe et le XXe siècle avec l'apparition du mouvement Arts and Crafts en Angleterre qui propose un redéfinition du travail artisanal suite au choc de la seconde vague industrielle. Des mouvements semblables apparaissent à la même époque sur le continent européen, au travers d'une variété des expressions nationales : l'Art Nouveau en France, la Sécession viennoise en Autriche, le Jugenstil en Allemagne… Tous avaient la même principale préoccupation, c'est-à-dire la recherche d'une redéfinition et d'une nouvelle compréhension de l'architecture et du design, autant dans ses objectifs que dans sa forme et ses mécanismes. Si ces courants sont les précurseurs du Modernisme, nous pouvons admettre que le véritable mouvement moderne ne prend forme qu'après le choc social et culturel de la Première Guerre mondiale.

C'est à cet époque qu'on voit l'apparition des têtes de proue du mouvement moderne. La France sera ainsi guidée par le travail théorique et pratique du Corbusier tandis que l'Allemagne aura l'école du Bauhaus, dirigée entre autre par Mies Van der Rohe et Walter Gropius, pour redéfinir le design de l'époque. Au États-Unis, des avancés technologiques comme la construction en acier et l'invention de ascenseur créeront des groupes comme l'école de Chicago, mené par Louis Sullivan. Les principes généraux esthétiques de l'architecture moderne que nous connaissons aujourd'hui cherchaient à intégrer ainsi de nouveaux matériaux de construction comme l'acier, le verre ou béton armé en utilisant un style architectural qui empruntait aux bâtiments industriels de l'époque ainsi qu'au domaine de ingénierie des moyens de transports. Cette logique rationnelle est cristallisée dans la devise célèbre de Louis Sullivan : «Form follows fonction» , c'est à dire que le design d'un objet ou d'un espace doit servir un but précis et non des intentions frivoles et esthétisantes. Dans le même logique de devise courte à l'impact révolutionnaire, l'architecte Mies van der Rohe utilisera l'expression «Less is more», pour justifier un dépouillement des espaces intérieurs dans le but de créer une architecture minimaliste aux effets impressionnants, presque religieux. Cette théorie du design est appuyée par les écrits de l'autrichien Adolf Loos qui, en réaction à la production extravagante et surchargée des artistes sécessionaires comme Gustav Klimt, proposèrent dans l'ouvrage-phare Ornement et Crime une éradication complète de l'ornementation des façades et des intérieurs pour laisser la place aux lignes simples des éléments structuraux. Ces écrits seront d'ailleurs popularisés partout en Europe par Le Corbusier qui, de son côté, offrira en 1923 Vers une architecture, une véritable bible du modernisme célèbre pour ces comparaisons entre l'architecture et l'industrie, qualifiant la maison de machine à habiter .

L'architecture moderne est reconnue pour ces projets à orthogonalité stricte où règnent des volumes et des lignes droites qui, par des jeux d'addition, de soustraction et de décalage, forment les espaces intérieurs et extérieur. Il nous vient ainsi à l'esprit le projet emblématique du Pavillon de Barcelone par Mies Van der Rohe qui crée un vocabulaire riche de plans, lignes et volumes alignés. De la même manière, l'américain Frank Lloyd Wright a dessiné de longs plans horizontaux qui se chevauchent dans ses Prairies Houses. En revanche, d'autres architectes du mouvement moderne ont développé une préférence pour des formes courbes et organiques qui tirent avantage des avancées technologiques en matière de béton armé. Ainsi, Le Corbusier utilisera certains plans courbes dans la composition de certains de ses projets, comme la fameuse Villa Savoie et l'impressionnante chapelle de Ronchamp. Un des disciples du Corbusier, le brésilien Oscar Niemeyer est reconnu lui aussi pour ses projets qui unissent formes courbes et lignes droites, comme pour son projet pour Brasilia.

Si l'architecture moderne n'impose pas vraiment de ligne directrice qui définit sa conception, il y a tout de même quelques grandes idées qui sont universellement acceptées. Ainsi, il y a une recherche constante de mise en relation des espaces intérieurs et extérieurs, et ce, grâce à l'utilisation généreuse de parois vitrées et d'espaces traversants. Ce brouillage des frontières est particulièrement saisissant dans la Nouvelle Galerie Nationale de Berlin, encore une fois de Mies Van der Rohe, qui par ces quatre façades complètement vitrées et son toit impressionnant qui semble flotter, crée une impression forte. De plus, une motivation importante du Modernisme est aussi cet effet brutaliste, concrétisé par des formes géométriques pures et par des finitions brutes autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, souvent réalisées en béton apparent.

Nous vous présentons donc aujourd'hui dix projets contemporains qui exprime bien les intentions et les formes de l'architecture moderne.