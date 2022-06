Une Rénovation Pleine de GOÛT.!!

Dans la rue de Paris à Barcelone existait un appartement avec tous les problèmes des demeures de son âge. Il était vieilli et obscur, il n'était pas bien distribué et, donc, il ne réussissait pas à satisfaire les nécessités de la famille qui l'habitait. De longs couloirs pleins de portes conduisaient aux trois chambres et à deux salles de bains, près de la zone de vie et la terrasse, qui complétaient le programme. Cependant, cet appartement n’était pas conventionnel. Sa grande dimension et sa situation lui donnaient les conditions idéales pour être converti en un espace splendide. Une seule chose était nécessaire : une rénovation intégrale.

Nous visitons ce projet à travers la sélection de photographies qui suit…