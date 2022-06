Visite Surprise ! Comment Ranger une Maison en 5 Minutes.!!

Nous avons tous déjà reçu des visites inattendues à la maison ou, au moins, nous avons eu des invités qui sont arrivés plus tôt que prévu. Naturellement, nous avons aimé avoir notre maison propre et organisée quand nous avons reçu ces personnes, même par surprise. L'idée est de fournir une visite agréable et confortable et surtout de ne pas laisser nos amis penser que nous vivons au milieu du chaos.

Avec peu de temps, nous devons faire appel au pragmatisme pour rendre notre maison présentable en quelques minutes. Nous ne pouvons pas vouloir trop faire, mais nous pouvons regarder autour de nous, détecter les éléments qui provoquent un poids visuel dans l'espace et les arranger ou les ranger dans un panier. En fait, on peut commencer mettant dans un sac ou un seau et vider les zones communes et la salle de bain de leurs déchets. La même chose est faite avec un panier de vêtements sales. Des serviettes Utilisées ou cette chemise de nuit qu'il a été jetée par terre avant de prendre une douche. Vous n’avez pas le temps de trier, mettez tout dans le panier et, plus tard, séparez les couleurs. Après cela, fermez tous les tiroirs et les portes de placards. Ces derniers, quand ils sont ouverts, donnent un air négligent. N'oubliez pas, tout de même, d'arranger les coussins et les couvertures du sofa, aligner les télécommandes, les ordinateurs et les magazines et pousser les chaises sous la table. Ne laissez pas de plats à laver. Car en plus d’être esthétiquement désagréable, les restes de nourriture peuvent laisser des odeurs. Si vous avez un lave-vaisselle, remplissez-le ! Sinon passez rapidement à l'eau, mettez tout dans la poubelle à journaux et papier avec un tissu par dessus. C'est acceptable quand nous sommes pressés !

Ceci est un bon commencement, mais nous avons pour vous plus de suggestions tout le long de ce livre d'idées. Lisez donc pour en savoir plus!