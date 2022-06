Une Maison Familiale Bien Plus GRANDE Que Vous Pensez.!!

Quand on se sent subitement à l'étroit dans sa maison et qu'on a l'impression que les murs ne cessent de se rapprocher, il est temps de faire quelque chose. Beaucoup de maisons des années 60 et 70 qui comportent souvent des petites pièces ne répondent plus aux exigences actuelles en matière de logement. C'est pour cette raison que de plus en plus de propriétaires se décident à agrandir leur maison, ce qui permet vraiment d'améliorer leur qualité de vie. Que vous optiez pour un étage supplémentaire, un ajout sur le côté ou un espace en sous-sol, il existe presque toujours une solution, quelle que soit la maison, pour optimiser un espace encore peu utilisé et créer ainsi un nouvel espace de vie. C'est à Bochum que les architectes de ONE!CONTACT ont ainsi aidé les habitants d'une maison à gagner de la place, de l'air et de la lumière en aménageant leur maison familiale qui date de 1963 non seulement pour l'agrandir, mais aussi pour la rendre plus moderne.