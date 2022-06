homify 360° : Gymnase contemporain en Suisse

Cette impressionnante photographie aérienne nous permet de considérer la relation entre le projet et son contexte, autant urbain que naturel. On est ainsi étonné par les proportions gigantesques et majestueuses des montagnes qui enserrent cette vallée verdoyante : le gymnase parait bien petit au côté de l'altitude vertigineuse des alpes suisses! Il reste que le bâtiment se distingue des constructions environnantes de par son aspect très contemporain. Mais cherchons les similitudes… Les trois pointes du toit font le miroir des pignons traditionnels des maisons suisses et les proportions du volume, bien qu'ayant un caractère institutionnel, ne sont pas exagérées et se mêle donc harmonieusement au paysage urbain. De plus, les teintes claires et naturelles de l'ensemble se fond à la végétation des alentours tandis que le verre de la toiture réfléchis le bleu brillant du ciel.