DRESSING: 9 Astuces pour le Garder Impeccable.!!

Voici l’un des points capitaux de votre dressing : sa luminosité ! Vous avez besoin dans cette pièce de voir convenablement et suffisamment pour que la quête quotidienne des vêtements soit facilitée. C’est pourquoi mettre en place des sources lumineuses multiples est essentiel. On vous conseille en outre d’opter pour des spots incrustés dans le plafond. Cela vous permettra d’étendre vos placards jusqu’au plafond sans être gêné par les suspensions lors de l’ouverture des portes. Et ceci est d’autant plus vrai si votre dressing est étroit. Vous obtiendrez ainsi plus de recul. De la même façon des murs blancs seront parfaitement adaptés : ils réfléchiront la lumière – généralement indirecte – et vous permettrons d’avoir une vision plus fiable des couleurs de vos vêtements.