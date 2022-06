Une Maison de Famille qui n'a Rien d'Ordinaire.!!

Cette demeure au toit plat qui comporte deux étages attire tout de suite les regards. Elle présente un style très moderne et épuré, mais elle se distingue cependant des maisons en cube contemporaines habituelles par le choix des matériaux ainsi que par une foule de petits détails raffinés. L'alliance du béton, du bois et du verre ainsi que des tons sobres et naturels permettent à la maison de s'intégrer tout naturellement dans son environnement. Le contraste entre des surfaces transparentes, opaques et semi-transparentes permet quand à lui de créer un look dynamique et origina dès le premier coup d'oeil.