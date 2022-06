L'incroyable MODERNISATION d'une Maison en Ruine.!!

Ici, nous voyons bien de quelle manière la vieille maison en pierre du 18ème siècle a été intégrée avec soin dans le nouveau projet de construction. Le bâtiment historique était dans un tel état et par endroits tellement délabré qu'il ne pouvait plus être entièrement reconstruit. La décision a donc été prise de ne rénover qu'une partie du bâtiment, à l'aide des pierres originales qu'il était possible de récupérer sur place, dans les parties en ruine. Au premier plan de la photo, on peut voir que la partie avant de l'ancienne bâtisse est restée sans toit et que la fissure dans la façade est aussi restée en l'état. Cette partie a été stabilisée afin de prévenir les risques d'écroulement et elle sert maintenant de cour intérieure protégée aux habitants. Dans la partie arrière de la bâtisse, qui est reliée au bâtiment moderne grâce à une construction en verre, se trouvent l'entrée, les toilettes pour les invités, un débarras et une cuisine ouverte, ainsi qu'une chambre à coucher.