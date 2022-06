8 Solutions pour Renforcer l'INTIMITÉ de son Jardin!

De plus en plus recherchées, les plantes grimpantes et volubiles sont tout indiquées pour constituer des murs de jardins. Elles les couvrent complètement la cour, donnant un bel aspect verdoyant même aux petits jardins qui ne peuvent contenir beaucoup de végétaux. Les plantes comme clôture, contribuent donc à donner une impression d’espace tout en protégeant l'intimité du jardin.