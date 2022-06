A consommer sans modération!

Venons en à présent à cette élégante carafe d'eau au style pour le moins étonnant. Son design incroyable ne dévoile en aucun cas la fonction de cet objet et c'est là tout le génie de ce produit. Aquaovo, tel est le nom de ce filtre à eau, est une création signée de la griffe du duo de designers québécois Noémie et Manuel Desrochers. Disponible chez 1 R Design, Aquaovo est la synthèse entre design et développement durable. Ne soyez cependant pas dupe, le design bien pensé de ce filtre à eau favorise le mouvement et la régénération de l'eau. Ainsi la pureté du design reflète parfaitement la qualité d'un point de vue fonctionnel du produit. Réalisé en porcelaine au vue des propriété thermique de ce matériau, Aquaovo est une jolie alternative à la traditionnelle bouteille en plastique et trouvera sans aucun doute sa place sur le comptoir de vos cuisines et sur vos tables de salle à manger.