Idées de décoration haute en couleurs pour vos murs !

​ La couleur jaune est synonyme de chaleur et convivialité. Ainsi, elle s’intègre parfaitement bien à n'importe quelle pièce de votre maison et permet de décorer les pièces sombres de la meilleure des façons. Elle apportera gaieté et joie de vivre dans vos cuisines comme ici, mais elle peut également être utilisée dans vos bureaux, car dans le langage des couleurs le jaune est associé à la connaissance. Sur cette photo, le jaune est utilisé pour le mur mais également pour ces lampes aux formes arrondies: ce rappel coloré permet d'apporter de la douceur à la pièce. Plus concrètement, utilisez cette couleur à bon escient et en fonction de l'atmosphère que vous souhaitez donner à une pièce. Jouez sur les effets ainsi que les nuances et choisissez le jaune adéquat afin d'ensoleiller vos intérieurs. Cette couleur se marrie parfaitement avec des tons orangé et rouge, n'hésitez donc pas à élargir votre éveintail de teintes.

Si vous souhaitez des idées supplémentaires concernant le fait d'ajouter de la couleur dans une cuisine, nous vous conseillons ce livre d'idées.