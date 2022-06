Détails design

Cette impressionnante cuisine attire instantanément notre attention grâce à ses détails inhabituels. Entreprise spécialisée en design unique de cuisine, Carved Wood Design propose de magnifiques pièces uniques et sculptées à la main, notamment dans du sycomore ou du cèdre. Les fruits et les légumes sculptés dans le bois apportent un côté rustique à la pièce et donnent vraiment envie d’y passer du temps.

Ergokid propose des meubles qui font la part belle aux détails, autant esthétiques que pratiques. Les éclats de couleur sur la chaise ou le bureau leur confèrent style et originalité tandis que le fait que les meubles s’assemblent assure qu’ils pourront être modulés selon vos besoins et s’accorder avec d’autres pièces. Ce genre de détails fonctionne particulièrement bien avec les meubles pour enfants , qui grandissent tellement vite qu’il faut trouver des solutions adaptées.

On adore ce mur, à première vue assez banal, mais qui révèle son originalité lorsqu’on le regarde d’un peu plus près. Bien que le motif soit simple, il est assez original pour offrir une subtilité à la pièce. Avec ce mur en 3D, vous offrez une toute autre texture à la pièce.

Ce joli meuble a été réalisé en utilisant des planches de bois recyclés venant tout droit d’anciennes maisons. A de nombreux endroits, on peut voir les traces du passé, ce qui inscrit cette commode dans la Grande Histoire, tout en restant très personnelle. Ces détails apportent de l’intensité et du sens à n’importe quelle pièce tout en restant ludique.

Accents musicaux

Mais les meilleurs détails sont bien sûr les détails personnels, qui permettent d’en savoir un peu plus sur la personnalité du maître des lieux. Ces cadres ont été conçus pour y mettre des disques, permettant ainsi aux amoureux de la musique d’afficher leur collection et leurs (bons) goûts au mur. Et rassurez-vous, vous n’exposez pas simplement vos vinyls : les cadres s’ouvrent et vous pouvez profiter de votre musique.