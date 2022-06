6 Cuisines Modernes pour 6 Styles de Famille

Le quatrième villa se trouve au Mexique et a une surface de 670 mètres carrés qui se distinguent par leur beauté, leur fonctionnalité et la présence de grands espaces. Une maison de rêve dans un style contemporain et l'effet spectaculaire !

L' espace n'était pas un problème dans ce projet, de sorte que la salle à manger et la cuisine sont très spacieuses et confortables, parfaites pour organiser des soirées avec la famille et les amis. Dans cette salle, ainsi que dans les autres, le sol est en marbre, ce qui reflet la lumière, en rendant tous les espaces propres et élégantes.