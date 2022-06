5 Astuces de Jardinage pour le Mois d'Avril.!!

Il y a du changement dans l'air : l'hiver prend doucement mais sûrement congé et nous pouvons à peine patienter jusqu'à ce que le printemps nous apporte enfin un peu plus de soleil et de chaleur. Le jardin lui aussi s'éveille progressivement et sort de son sommeil hivernal. Pour tous ceux qui veulent profiter de plantes florissantes, de feuillages tendres et de fruits et de légumes bien croquants cet été, c'est donc le moment de poser les premières pierres de votre futur jardin et de vous mettre à l'ouvrage. Nous vous présentons à présent une liste des choses que vous devez absolument faire dans votre jardin durant ce joli moi de mars.