Nouvelle Salle de Bain pour un Mini BUDGET.!!

Oui, notez l'intelligence avec laquelle notre professionnelle a su agrandir l'espace. Cet immense meuble qui était collé à la baignoire-douche a glissé vers l'entrée de la pièce, offrant ainsi plus de place et de lumière dans le fond. Parfois les idées les plus simples sont les meilleures ! Et puis il faut bien le reconnaître, c'est tout de même plus pratique d'avoir accès au lavabo directement à côté de la douche.