10 Fontaines pour Donner Vie à votre Jardin.!!

La fontaine CASCADINE est le reflet des plus belles fontaines provençales de la collection de PIERRE ET FONTAINE à GIGNAC la NERTHE, qui a travaillée à la main comme de la pierre , pour lui donner cet aspect de finition pierre. Ces réalisations sont en pierre reconstituée avec incorporation de fibres (armature) et hydrofuge de masse. La pose se fait à l’aide d’un mortier colle fabriqué avec du sable fournit à la livraison pour obtenir la même couleur de joint que les pierres. Les fontaines vieillissent naturellement, et obtiennent une belle patine au bout de deux ans.