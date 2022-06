Le verre dans tous ses états

Aujourd'hui, nous parlons de l'un des matériaux les plus intéressants à la fois dans l'architecture et le design: le verre. Ou devrions-nous dire le cristal? Tout d'abord, nous devons préciser la différence entre ces deux matériaux. En général, nous avons tendance à utiliser ces mots de manière interchangeable, verre ou cristal, mais la vérité est que si l'on s'en tient uniquement à l'aspect scientifique, rien autour de nous n'est fait véritablement en cristal, car ce matériau ne se trouve que dans la nature. Cependant, d'un point de vue professionnel, le verre est composé de silicium et de calcaire et le cristal contient de l'oxyde de plomb. Faire la différence n'est pas toujours facile, surtout quand on parle des objets qui peuvent être fabriqué à partir de ces deux matériaux, bien que généralement le cristal est un matériau plus lourd, souple, mince et transparent. Par contre, on peut les reconnaître par le bruit qu'ils font lorsqu'on tape légèrement leur surface : le cristal a beaucoup plus de musicalité, surtout dans des cas spécifiques comme les verres en cristal de Murano, reconnus pour leur sonorité exquise.

Dans cet article, cependant, notre intention n'est pas de devenir un expert de ces matériaux, mais plutôt de montrer quelques exemples intéressant qui utilise du verre ou du cristal dans leur conception. Vous pourrez ainsi apprécier leurs meilleures qualités: leur grande transparence et leur aspect fragile (bien que ce ne soit pas toujours le cas!).