Avant/Après: l'incroyable Transformation d'une Cuisine Démodée.!!

Non seulement la cuisine est le coeur de notre maison, mais c'est aussi la pièce que l'on examine le plus quand on vérifie la propreté d'un logement. Les habitants de la cuisine que nous allons maintenant vous présenter, qui habitent à Gosforth, un quartier de Newcastle upon Tyne, savaient que cette pièce avait besoin d'une sérieuse métamorphose. Démodée et sombre, cette cuisine n'offrait pas vraiment l'espace idéal pour créer de bons plats et accueillir une vie de famille. In-Toto Kitchens Newcastle est donc venu leur prêter main forte pour créer une nouvelle cuisine, plus spacieuse et plus ouverte, soignée et baignée de lumière ; deux qualificatifs indispensable pour une cuisine parfaite. Cette pièce est maintenant un espace que les habitants sont fiers de montrer… Justement, allons sans attendre y jeter un oeil ensemble.