homify 360° : Loft parisien unique

Nous sommes projeté dans un espace des plus particuliers. Le vaste plancher de béton poli et ciré fait le miroir à un béton en béton brut et texturé et, ensemble, ils encadrent un espace ouvert et lumineux. Pourtant, hormis l'abondance du béton et de l'espace libre, rien dans cet photographie ne suggère la brutalité qu'on associe normalement aux bâtiments industriels et aux logements de type loft. Une fine paroi composée d'un cadre en bois chaud qui habille des panneaux aveugles blancs et de pans de verre transparent articule la pièce et sépare les espaces privés de la maison de ceux plus publics. On distingue ainsi une salle de douche et une salle de bains plus ample tout au fond. À la gauche, un module de contreplaqué et un divan immaculé nous suggère un salon alors qu'à la droite, au travers du mur de verre, on entraperçoit le lit de la chambre à coucher.