Aménagement d'une MEZZANINE Vraiment Incroyable.!!

La mezzanine est une option de plus en plus en vogue dans le monde de la déco ! Il s'agit en effet d'une transformation peu coûteuse et relativement facile à mettre en oeuvre. Aménager une mezzanine, c'est concevoir un étage intermédiaire entre le sol et le plafond. Un étage qui ne couvre pas toute la surface de la pièce. Et qui est souvent relié à celle-ci grâce à un escalier ou une échelle !

Une solution gain de place de plus en plus prisé grâce à son aspect modulable et son côté esthétique.

Et si dans un studio, comme ici, on y aménage le plus souvent sa chambre, la mezzanine peut occuper bien des fonctions (comme une salle de jeu, ou une chambre d'amis) dans un espace plus grand. Alors soyez créatifs, et osez vous aussi la mezzanine.