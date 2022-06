10 Bars Faciles à insérer dans la Cuisine.!!

Pourquoi ne pas opter pour quelque chose de plus mobile? Avec ce mobilier originale et simple, nous pouvons à tout moment insérer un petit bar dans la cuisine, pour créer une proximité pendant les moments de préparation de repas. Quand on se sent seul en cuisine, on installe le mobilier et monsieur vient admirer madame qui fait la cuisine ( ou vis versa ): c'est pas romantique ça!