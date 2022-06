Un Contraste si Ahurissant !

Vous allez être surpris en découvrant l'intérieur de cette bâtisse. Tout d'abord, elle bénéficie d'un emplacement d'exception ! Elle se trouve face à la mer, la vue est splendide et totalement imprenable sur l'horizon. L'intérieur est magnifique et totalement pensé selon les goûts et la personnalité des propriétaires. Ils ont souhaité que leur maison leur ressemble à 100% et cela se ressent totalement.

On ne peut que craquer pour cette décoration adorablement bien pensé ! Maison pour tous les jours ou maison de vacances… on vous laisse imaginer !