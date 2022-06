Le style méditerranéen est avant tout centré sur le confort et la douceur de vie. Dans les intérieurs méditerranéens, nous sommes toujours exposés à une grande luminosité et des espaces très naturels et décontractés, où le mobilier est simple et charmant, parfois coloré, toujours de très bon goût. Lorsqu’on pense au style méditerranéen, on pense aux jolies maisons du sud de la France et de l’Italie : des endroits où il fait bon vivre et où l’on peut se détendre dans un climat de rêve. Dans cet article, nous nous concentrons sur la cuisine dans le style méditerranéen. Une cuisine méditerranéenne est toujours simple et fonctionnelle, lumineuse et colorée. Voici 10 cuisines méditerranéennes pleines de charme qui vous inspireront pour renouveler votre propre cuisine dans un style plus estival!