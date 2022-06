10 Merveilleuses Maisons Familiales

Architectes émérites, Orizaba, Veracruz, ont travaillé dans cette maison sur plusieurs domaines de la construction, car la maison compte maintenant un niveau supplémentaire, il a fallut transformer le garage, et jardin pour tout embellir. La façade se compose d'une série de plans et d'angles qui abritent à différentes profondeurs les deux volumes et protègent chaque espace, fonctionnant comme des parasols pour les fenêtres. Il y a un balcon au deuxième étage au-dessus de l'entrée principale, permettant la connexion et l'intégration de l'environnement et de la ventilation. Le grand nombre de fenêtres, la maison brille en réfléchissant la lumière du soleil, et une touche de vie et de verdure finissent la vue. La maison ressemble maintenant grâce aux experts à une construction moderne et sophistiquée en gris, marqueterie noir et rideaux blancs derrière les fenêtres.