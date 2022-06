Une Maison Familiale qui Cache une ÉNORME Surprise.!!

L'association de ce magnifique escalier en fer et du mur en brique dans le fond de la pièce, apporte un cachet délicieusement New Yorkais à cette maison familiale qui rappelle l'univers de nos séries préférées comme F.R.I.E.N.D.S ou How I met your mother. Un détail très cinématographique qui offre une personnalité et un caractère marqué à cet intérieur dont la prépondérance du blanc pourrait apporter une touche impersonnelle. Le miroir doré accroché au mur apporte également une note d'originalité qui sublime le reste de la maison. Un détail qui fait toute la différence !